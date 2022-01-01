Збірна України поступилася Уельсу і не їде на ЧС
Сьогодні, 21:14
Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу програла Уельсу з рахунком 1:0.
На 35 хвилині матчу збірна Уельса вийшла вперед, відкривши рахунок у поєдинку зі збірною України. Після подачі зі штрафного Бейла — м‘яч у свої ворота головою зрізав Ярмоленко.
Це був 9-й матч українців, коли команду очолює Олександр Петраков та перша поразка при ньому. До цього було 3 перемоги та 5 нічиїх. Зараз різниця м’ячів 13:9.
Також уперше за тренерського штабу Олександра Петракова збірна України не змогла відзначитися забитим голом.
Наступний матч – проти Ірландії 8 червня.
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На 35 хвилині матчу збірна Уельса вийшла вперед, відкривши рахунок у поєдинку зі збірною України. Після подачі зі штрафного Бейла — м‘яч у свої ворота головою зрізав Ярмоленко.
Це був 9-й матч українців, коли команду очолює Олександр Петраков та перша поразка при ньому. До цього було 3 перемоги та 5 нічиїх. Зараз різниця м’ячів 13:9.
Також уперше за тренерського штабу Олександра Петракова збірна України не змогла відзначитися забитим голом.
Наступний матч – проти Ірландії 8 червня.
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