Збірна України поступилася Уельсу і не їде на ЧС

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу програла Уельсу з рахунком 1:0.На 35 хвилині матчу збірна Уельса вийшла вперед, відкривши рахунок у поєдинку зі збірною України. Після подачі зі штрафного— м‘яч у свої ворота головою зрізавЦе був 9-й матч українців, коли команду очолюєта перша поразка при ньому. До цього було 3 перемоги та 5 нічиїх. Зараз різниця м’ячів 13:9.Також уперше за тренерського штабу Олександра Петракова збірна України не змогла відзначитися забитим голом.Наступний матч – проти Ірландії 8 червня.