Збірна України поступилася Уельсу і не їде на ЧС

Збірна України поступилася Уельсу і не їде на ЧС
Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу програла Уельсу з рахунком 1:0.

На 35 хвилині матчу збірна Уельса вийшла вперед, відкривши рахунок у поєдинку зі збірною України. Після подачі зі штрафного Бейла — м‘яч у свої ворота головою зрізав Ярмоленко.

Це був 9-й матч українців, коли команду очолює Олександр Петраков та перша поразка при ньому. До цього було 3 перемоги та 5 нічиїх. Зараз різниця м’ячів 13:9.

Також уперше за тренерського штабу Олександра Петракова збірна України не змогла відзначитися забитим голом.

Наступний матч – проти Ірландії 8 червня.


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Теги: футбол, Україна, Уельс
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