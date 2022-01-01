Погода на завтра, 6 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 6 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря підніметься від 12°С до 24°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря підніметься від 12°С до 24°С.
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