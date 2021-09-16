Вбили пострілом в потилицю: повідомили деталі вбивства волинянина на Київщині





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київщини.



За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову.



«Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого», - йдеться у повідомленні.



Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті.



Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії РФ, знайшли тіло закатованого волинянин а.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київщини.За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову.«Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого», - йдеться у повідомленні.Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті.Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

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