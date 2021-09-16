Вбили пострілом в потилицю: повідомили деталі вбивства волинянина на Київщині

Вбили пострілом в потилицю: повідомили деталі вбивства волинянина на Київщині
Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії РФ, знайшли тіло закатованого волинянина.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київщини.

За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову.

«Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті.

Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.
Вбили пострілом в потилицю: повідомили деталі вбивства волинянина на Київщині
Вбили пострілом в потилицю: повідомили деталі вбивства волинянина на Київщині

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Теги: Київщина, вбивство, волинянин
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