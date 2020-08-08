Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ





Про це повідомляє



Захід організували на подвір'ї храму після недільної служби.



На зборах зареєструвалося 259 парафіян. 57 висловилися проти переходу до ПЦУ, 202 – за. Протоієрей Василь Дендак не підтримав рішення парафії та залишився вірним московському патріархатові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ МП, що в селі Кременець, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили на зборах у неділю, 5 червня.Про це повідомляє Район.Рожище. Захід організували на подвір'ї храму після недільної служби.На зборах зареєструвалося 259 парафіян. 57 висловилися проти переходу до ПЦУ, 202 – за. Протоієрей Василь Дендак не підтримав рішення парафії та залишився вірним московському патріархатові.

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