Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ

Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ МП, що в селі Кременець, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили на зборах у неділю, 5 червня.

Про це повідомляє Район.Рожище.

Захід організували на подвір'ї храму після недільної служби.

На зборах зареєструвалося 259 парафіян. 57 висловилися проти переходу до ПЦУ, 202 – за. Протоієрей Василь Дендак не підтримав рішення парафії та залишився вірним московському патріархатові.

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Теги: ПЦУ, громада, Волинь
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