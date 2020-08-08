Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
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Парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ МП, що в селі Кременець, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили на зборах у неділю, 5 червня.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Захід організували на подвір'ї храму після недільної служби.
На зборах зареєструвалося 259 парафіян. 57 висловилися проти переходу до ПЦУ, 202 – за. Протоієрей Василь Дендак не підтримав рішення парафії та залишився вірним московському патріархатові.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
Захід організували на подвір'ї храму після недільної служби.
На зборах зареєструвалося 259 парафіян. 57 висловилися проти переходу до ПЦУ, 202 – за. Протоієрей Василь Дендак не підтримав рішення парафії та залишився вірним московському патріархатові.
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