Як у Луцьку облаштувалися переселенці з домашніми улюбленцями. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Вероніка-Соломія Цибульська. З її слів, через спільноту знайти житло вже змогли кілька десятків родин із тваринами.



Дві переселенки Юлія Пацинталюк з Бердянська та Анастасія Овчіннікова з Києва. Обоє, тікаючи від війни, забрали з собою собак.



"Вона все відчувала і розуміла" – історія Астри



Юлія Пацинталюк разом із песиком Астрою до Луцька приїхала з окупованого Бердянська. Собаці чотири з половиною роки. І до війни її рятували двічі, – розповідає Юлія. Народжене в бердянських гаражах дворове цуценя, вона прихистила на прохання волонтерів. Тварина вижила, а півтора року тому собаку намагалися отруїти бердянські догхантери.



До Луцька разом з собакою жінка діставалася всіма видами транспорту п'ять діб. В евакуаційному автобусі, — каже Юлія, – мало хто знав, що вона їде з собакою. "Вона відчувала, розуміла, що треба поводитися чемно", – говорить власниця Астри.



В перший день на Волині родина почала шукати орендоване житло. Юлія каже: частина власників правили високу ціну, інші просто відмовляли у житлі, коли чули про тварину.



"Були такі, що: "Ні, з маленькими тільки", чи ще щось. Люди були незнайомі з нашою собакою, яку не чути, не видно", – говорить жінка. Зрештою, житло вдалося знайти через спільноту створену волонтерами. Нині жінка жалкує за котом, якого теж намагалася вивезти з окупації, але тварина злякалася і втекла на одному з блокпостів. Юлія хотіла наздогнати кота, але військові не дозволили через обстріли.



"Як я без неї..." – власниця Бірми



Анастасія Овчіннікова на початку березня приїхала до Луцька з Києва. Евакуювалася разом із доберманом на кличку "Бірма". Каже, що їй жодного разу не спало на думку кудись прилаштувати собаку чи залишити її саму, хоча приїхавши на Волинь жінка теж відчула проблеми з житлом.



"Загалом не хочуть із тваринами, собаками. Не питають там маленька чи кішка… Просто кажуть – ні! І причина невідома. У мене дуже багато моментів позитивних саме із собакою, тому я навіть не уявляю, як без неї можна жити", — говорить киянка. Зрештою жінці вдалося винайняти однокімнатну квартиру.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку створили спільноту з пошуку житла для переселенців з тваринами.Про це розповіла Суспільному волонтеркаЗ її слів, через спільноту знайти житло вже змогли кілька десятків родин із тваринами.Дві переселенкиз Бердянська таз Києва. Обоє, тікаючи від війни, забрали з собою собак.Юлія Пацинталюк разом із песиком Астрою до Луцька приїхала з окупованого Бердянська. Собаці чотири з половиною роки. І до війни її рятували двічі, – розповідає Юлія. Народжене в бердянських гаражах дворове цуценя, вона прихистила на прохання волонтерів. Тварина вижила, а півтора року тому собаку намагалися отруїти бердянські догхантери.До Луцька разом з собакою жінка діставалася всіма видами транспорту п'ять діб. В евакуаційному автобусі, — каже Юлія, – мало хто знав, що вона їде з собакою. "Вона відчувала, розуміла, що треба поводитися чемно", – говорить власниця Астри.В перший день на Волині родина почала шукати орендоване житло. Юлія каже: частина власників правили високу ціну, інші просто відмовляли у житлі, коли чули про тварину."Були такі, що: "Ні, з маленькими тільки", чи ще щось. Люди були незнайомі з нашою собакою, яку не чути, не видно", – говорить жінка. Зрештою, житло вдалося знайти через спільноту створену волонтерами. Нині жінка жалкує за котом, якого теж намагалася вивезти з окупації, але тварина злякалася і втекла на одному з блокпостів. Юлія хотіла наздогнати кота, але військові не дозволили через обстріли.Анастасія Овчіннікова на початку березня приїхала до Луцька з Києва. Евакуювалася разом із доберманом на кличку "Бірма". Каже, що їй жодного разу не спало на думку кудись прилаштувати собаку чи залишити її саму, хоча приїхавши на Волинь жінка теж відчула проблеми з житлом."Загалом не хочуть із тваринами, собаками. Не питають там маленька чи кішка… Просто кажуть – ні! І причина невідома. У мене дуже багато моментів позитивних саме із собакою, тому я навіть не уявляю, як без неї можна жити", — говорить киянка. Зрештою жінці вдалося винайняти однокімнатну квартиру.

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