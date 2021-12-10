Матч Україна – Уельс: де дивитися і які прогнози





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Матч відбудеться на стадіоні "Міленіум" у столиці Уельсу Кардіфф о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" боротимуться за право зіграти на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.



В Україні гру транслюватимуть телеканали "Індиго TV", "Футбол 1" та платформа Oll.tv.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 червня, відбудеться поєдинок фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, в якому збірна України з футболу зіграє проти Уельсу.Про це інформує УНН Матч відбудеться на стадіоні "Міленіум" у столиці Уельсу Кардіфф о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" боротимуться за право зіграти на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.В Україні гру транслюватимуть телеканали "Індиго TV", "Футбол 1" та платформа Oll.tv.

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