Матч Україна – Уельс: де дивитися і які прогнози
Сьогодні, 17:38
Сьогодні, 5 червня, відбудеться поєдинок фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, в якому збірна України з футболу зіграє проти Уельсу.
Про це інформує УНН.
Матч відбудеться на стадіоні "Міленіум" у столиці Уельсу Кардіфф о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" боротимуться за право зіграти на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.
В Україні гру транслюватимуть телеканали "Індиго TV", "Футбол 1" та платформа Oll.tv.
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Про це інформує УНН.
Матч відбудеться на стадіоні "Міленіум" у столиці Уельсу Кардіфф о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" боротимуться за право зіграти на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.
В Україні гру транслюватимуть телеканали "Індиго TV", "Футбол 1" та платформа Oll.tv.
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