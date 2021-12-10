Матч Україна – Уельс: де дивитися і які прогнози

Матч Україна – Уельс: де дивитися і які прогнози
Сьогодні, 5 червня, відбудеться поєдинок фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, в якому збірна України з футболу зіграє проти Уельсу.

Про це інформує УНН.

Матч відбудеться на стадіоні "Міленіум" у столиці Уельсу Кардіфф о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" боротимуться за право зіграти на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

В Україні гру транслюватимуть телеканали "Індиго TV", "Футбол 1" та платформа Oll.tv.

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Теги: ЧС, матч, Україна Уельс
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