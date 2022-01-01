У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 15:32
Учора, 4 червня, під час патрулювання в Луцьку під час дії комендантської години патрульні для перевірки зупинили автомобіль Volkswagen Golf.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під час перевірки документів виявилося, що пасажир авто їх не має. Однак під час перевірки чоловіка в Інформаційному порталі Нацполіції, з'ясувалося, що він може мати при собі заборонені до обігу речовини.
Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили пакет із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору та два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожими на наркотичні.
Для з'ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під час перевірки документів виявилося, що пасажир авто їх не має. Однак під час перевірки чоловіка в Інформаційному порталі Нацполіції, з'ясувалося, що він може мати при собі заборонені до обігу речовини.
Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили пакет із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору та два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожими на наркотичні.
Для з'ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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