У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками
Учора, 4 червня, під час патрулювання в Луцьку під час дії комендантської години патрульні для перевірки зупинили автомобіль Volkswagen Golf.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Під час перевірки документів виявилося, що пасажир авто їх не має. Однак під час перевірки чоловіка в Інформаційному порталі Нацполіції, з'ясувалося, що він може мати при собі заборонені до обігу речовини.

Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили пакет із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору та два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожими на наркотичні.

Для з'ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
У Луцьку під час комендантської години затримали чоловіка з наркотиками

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Теги: комендантська година, наркотики, Луцьк
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