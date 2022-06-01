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Сім'ї захисників Маріуполя просять «Червоний хрест» домагатися від РФ кращих умов

Сім'ї захисників Маріуполя просять «Червоний хрест» домагатися від РФ кращих умов
Сім'ї бійців з "Азовсталі" хочуть, щоб "Червоний хрест", ООН та інші міжнародні організації вплинули на Росію для покращення умов утримання захисників Маріуполя.

Про це розповіла дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю "Українській правді" .

Катерина Прокопенко розповіла, що чоловік виходив на зв'язок із нею з незнайомого номера (очевидно, йдеться про 23 травня – ред.). "Катю, у мене всього 30 секунд розмови, скажи, як ти там?", – встиг сказати Денис Прокопенко, а надалі зв'язок переривався і було не чути.

Тому Катерина Прокопенко збирала інформацію про становище бійців із інших джерел: від людей, які знаходяться поруч із Денисом, який має позивний "Редіс". Деяким людям вдалося вийти на зв'язок – і вони сказали, що умови задовільні і всі чекають обміну.

"Зараз я намагаюся зі своїм колективом, з Асоціацією сімей "Азовсталі" спілкуватися з Червоним хрестом, з іншими організаціями, щоб вони покращили умови, які там є.

Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення.

Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців", - каже Катерина.

Прокопенко заначила, що крім України й Росії у процес порятунку залучена "третя сторона – це міжнародні організації, які займаються правами людей, військовополонених, намагаються слідкувати за дотриманням Женевської конвенції".

"І ми зараз хочемо, щоб ця третя сторона докладала більше зусиль. Тому що зараз ми бачимо, що недостатньо цих зусиль", – наголосила Катерина.

У неї є інформація, що третя сторона знаходилася поруч із бійцями лише на початку евакуації, а чи є зараз представники міжнародних організацій у місцях утримання полонених – невідомо.

"У нас немає звіту від них, немає фотофіксації, відеофіксації від третьої сторони, які там насправді умови. Ми маємо лише фото і відеофіксацію російської сторони. З огляду на ці відеоматеріали ми можемо зрозуміти, що там присутня лише російська сторона. А нам потрібна якраз третя незалежна сторона, яка покаже справжні умови", – сказала Катерина.

Представники міжнародних організацій не пояснюють нічого, сім'ї бійців намагаються налагодити зв'язок із ними.

Асоціацію сімей "Азовсталі" створили зокрема для того, щоб на офіційному рівні спілкуватися з третьою стороною, з міжнародними організаціями.

Катерина Прокопенко припустила, що російська сторона обмежує доступ представникам "Червоного хреста" до полонених, як раніше блокувала ідею "екстракції" бійців, яка б дозволила їм вийти з "Азовсталі" і врятуватися.

"Останнє, на що вона (Росія – ред.) погодилася, – на оцю процедуру, де де-юре будуть наші бійці в полоні, і де вона зможе, скажімо так, витягати якусь інформацію з них. Ми всі розуміємо, що полон все одно – це допити. І Росії все це вигідно", – розповіла дружина командура полку "Азов".

За її словами, бійці "зробили все: вони виконали наказ, вони захищали Україну до останнього – тепер влада повинна виконати свою обіцянку по збереженню життів".

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Теги: Азов, Маріуполь, захисники, сім'ї, Червоний хрест
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