За час війни у Луцьку народилося понад 600 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:34
За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі з’явилося на світ понад 630 дітей. Зокрема народили 80 внутрішньо переміщених жінок.
Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська.
За її словами, зараз тут перебувають на обліку понад 200 жінок, які прибули на Волинь як внутрішньо переміщені особи.
У бомбосховищі за цей час народилося семеро дітей.
«Перша дитина, народжена в нас у бомбосховищі, це дитина нашої працівниці. Коли наша медсестричка народила в бомбосховищі хлопчика, весь персонал стояв і співав гімн України», – зазначила Ірина Горавська.
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Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська.
За її словами, зараз тут перебувають на обліку понад 200 жінок, які прибули на Волинь як внутрішньо переміщені особи.
У бомбосховищі за цей час народилося семеро дітей.
«Перша дитина, народжена в нас у бомбосховищі, це дитина нашої працівниці. Коли наша медсестричка народила в бомбосховищі хлопчика, весь персонал стояв і співав гімн України», – зазначила Ірина Горавська.
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