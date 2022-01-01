За час війни у Луцьку народилося понад 600 дітей. ВІДЕО

За час війни у Луцьку народилося понад 600 дітей. ВІДЕО
За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі з’явилося на світ понад 630 дітей. Зокрема народили 80 внутрішньо переміщених жінок.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська.

За її словами, зараз тут перебувають на обліку понад 200 жінок, які прибули на Волинь як внутрішньо переміщені особи.

У бомбосховищі за цей час народилося семеро дітей.

«Перша дитина, народжена в нас у бомбосховищі, це дитина нашої працівниці. Коли наша медсестричка народила в бомбосховищі хлопчика, весь персонал стояв і співав гімн України», – зазначила Ірина Горавська.


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Теги: Луцьк, народження дітей
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