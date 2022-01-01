За час війни у Луцьку народилося понад 600 дітей. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на Ірина Горавська.



За її словами, зараз тут перебувають на обліку понад 200 жінок, які прибули на Волинь як внутрішньо переміщені особи.



У бомбосховищі за цей час народилося семеро дітей.



«Перша дитина, народжена в нас у бомбосховищі, це дитина нашої працівниці. Коли наша медсестричка народила в бомбосховищі хлопчика, весь персонал стояв і співав гімн України», – зазначила Ірина Горавська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі з’явилося на світ понад 630 дітей. Зокрема народили 80 внутрішньо переміщених жінок.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла генеральна директорка комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»За її словами, зараз тут перебувають на обліку понад 200 жінок, які прибули на Волинь як внутрішньо переміщені особи.У бомбосховищі за цей час народилося семеро дітей.«Перша дитина, народжена в нас у бомбосховищі, це дитина нашої працівниці. Коли наша медсестричка народила в бомбосховищі хлопчика, весь персонал стояв і співав гімн України», – зазначила Ірина Горавська.

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