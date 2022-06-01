Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні

Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні
Україна планує відновити футбольні чемпіонати у країні у серпні.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв'ю Associated Press, пише "Українська правда".

"Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, як важливо, щоб футбол відволікав... Ми разом прийняли рішення, що у серпні відновимо чемпіонат України... Гратимемо на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат.

На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення ухвалено спільно з президентом України", - сказав Павелко.

Деталі: Павелко зустрівся з президентом ФІФА Джанні Інфантіно в Парижі та президентом УЄФА Олександром Чеферіном у Любляні та повідомив, що Україна відновить чемпіонати під час воєнного стану, під бомбами та розраховує на підтримку футбольних спілок.

За словами Павелка, УАФ обговорить із владою та військовими, як це безпечно все організувати.

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Теги: футбольні чемпіонати, Україна
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