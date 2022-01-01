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Київ обстріляли із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря

Київ обстріляли із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря
Сьогодні зранку, 5 червня, ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Центр».

Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх виявили та обстріляли — знищена одна крилата ракета.

За попередніми даними рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.
Київ обстріляли із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря

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Теги: Київ, обстріли
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