Київ обстріляли із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря
Сьогодні, 11:45
Сьогодні зранку, 5 червня, ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва.
Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Центр».
Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх виявили та обстріляли — знищена одна крилата ракета.
За попередніми даними рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.
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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Центр».
Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх виявили та обстріляли — знищена одна крилата ракета.
За попередніми даними рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.
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