Київ обстріляли із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря



Про це



Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх виявили та обстріляли — знищена одна крилата ракета.



За попередніми даними рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 5 червня, ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Центр».Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх виявили та обстріляли — знищена одна крилата ракета.За попередніми даними рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію