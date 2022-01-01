У війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха
Сьогодні, 11:10
У війні з російськими окупантами, захищаючи Україну від ворога, загинув житель Торчинської громади Мудроха Вадим Анатолійович.
Про це повідомили на сторінці громади.
Сьогодні, 4 червня 2022 року, тіло загиблого героя привезуть у рідну домівку у село Білосток.
Просять всіх жителів сіл громади долучитися та гідно зустріти військовослужбовця, тіло якого з Луцька буде відправлятися орієнтовно о 19:30.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомили на сторінці громади.
Сьогодні, 4 червня 2022 року, тіло загиблого героя привезуть у рідну домівку у село Білосток.
Просять всіх жителів сіл громади долучитися та гідно зустріти військовослужбовця, тіло якого з Луцька буде відправлятися орієнтовно о 19:30.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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