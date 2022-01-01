У війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха

Мудроха Вадим Анатолійович.



Про це



Сьогодні, 4 червня 2022 року, тіло загиблого героя привезуть у рідну домівку у село Білосток.



Просять всіх жителів сіл громади долучитися та гідно зустріти військовослужбовця, тіло якого з Луцька буде відправлятися орієнтовно о 19:30.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами, захищаючи Україну від ворога, загинув житель Торчинської громадиПро це повідомили на сторінці громади.Сьогодні, 4 червня 2022 року, тіло загиблого героя привезуть у рідну домівку у село Білосток.Просять всіх жителів сіл громади долучитися та гідно зустріти військовослужбовця, тіло якого з Луцька буде відправлятися орієнтовно о 19:30.

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