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У війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха

У війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха
У війні з російськими окупантами, захищаючи Україну від ворога, загинув житель Торчинської громади Мудроха Вадим Анатолійович.

Про це повідомили на сторінці громади.

Сьогодні, 4 червня 2022 року, тіло загиблого героя привезуть у рідну домівку у село Білосток.

Просять всіх жителів сіл громади долучитися та гідно зустріти військовослужбовця, тіло якого з Луцька буде відправлятися орієнтовно о 19:30.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Вадим Мудроха, Торчинська громада, військовий, загинув
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