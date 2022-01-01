Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину





Про це сказав глава ОВА



"Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.



Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах", - написав він.



За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.



У цей ще час

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила.Про це сказав глава ОВА Валентин Резніченко. "Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах", - написав він.За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах , завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

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