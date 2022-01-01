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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину
Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила.

Про це сказав глава ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.

Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах", - написав він.

За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

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Теги: Росія, Дніпропетровська область, ракети, обстріли
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