У Києві – пожежі внаслідок вибухів: є постраждалий
Сьогодні, 09:11
Зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракети влучили у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Кілька вибухів. Служби вже працюють на місці", - написав він у телеграм.
Згодом мер повідомив, що жертв немає, а одну людину госпіталізовано. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок вибухів.
Вибухи були такої сили, що у навколишніх будинках тремтіли вікна.
Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook повідомив, що обстріл відбувся у безпосередній близькості до Броварської громади. Він зазначив, що після вибухів в столиці відчувається запах чадного диму.
Людей закликають під час сигналів тривоги йти в укриття.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Кілька вибухів. Служби вже працюють на місці", - написав він у телеграм.
Згодом мер повідомив, що жертв немає, а одну людину госпіталізовано. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок вибухів.
Вибухи були такої сили, що у навколишніх будинках тремтіли вікна.
Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook повідомив, що обстріл відбувся у безпосередній близькості до Броварської громади. Він зазначив, що після вибухів в столиці відчувається запах чадного диму.
Людей закликають під час сигналів тривоги йти в укриття.
Фото ілюстративне.
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