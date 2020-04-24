У Києві – пожежі внаслідок вибухів: є постраждалий





Про це Віталій Кличко.



"Кілька вибухів. Служби вже працюють на місці", - написав він у телеграм.



Згодом мер повідомив, що жертв немає, а одну людину госпіталізовано. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок вибухів.



Вибухи були такої сили, що у навколишніх будинках тремтіли вікна.



Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook



Людей закликають під час сигналів тривоги йти в укриття.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракети влучили у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.Про це повідомив міський голова столиці"Кілька вибухів. Служби вже працюють на місці", - написав він у телеграм.Згодом мер повідомив, що жертв немає, а одну людину госпіталізовано. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок вибухів.Вибухи були такої сили, що у навколишніх будинках тремтіли вікна.Пізніше мер Броваріву Facebook повідомив , що обстріл відбувся у безпосередній близькості до Броварської громади. Він зазначив, що після вибухів в столиці відчувається запах чадного диму.Людей закликають під час сигналів тривоги йти в укриття.

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