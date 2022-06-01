Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів

Володимир Зеленський в День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів.



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Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі у Вашинґтоні в рамках ініціативи United 24. Виручені кошти перераховують на рахунки Національного банку України та спрямовують на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни.



Покупцем лоту з вишиванкою Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA.



Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня.



Також на аукціоні купили кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами.



Футболку Ярмоленка та півника придбали американські українці Ганя Черняк та Ігор Самокіш.



Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24.



На аукціоні розігрували також український прапор, підписаний Зеленським, пляшку вина, вцілілу в сховищі під російськими бомбами тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вишиту сорочку, яку вдягав президентв День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів.Про це пише "Голос Америки". Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі у Вашинґтоні в рамках ініціативи United 24. Виручені кошти перераховують на рахунки Національного банку України та спрямовують на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни.Покупцем лоту з вишиванкою Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA.Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня.Також на аукціоні купили кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами.Футболку Ярмоленка та півника придбали американські українці Ганя Черняк та Ігор Самокіш.Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24.На аукціоні розігрували також український прапор, підписаний Зеленським, пляшку вина, вцілілу в сховищі під російськими бомбами тощо.

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