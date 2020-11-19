На розмінування України може знадобитись до 10 років

На розмінування України може знадобитись до 10 років
На повне розмінування території України може знадобитись до 10 років.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час відкриття експозиції «Осередок безпеки», повідомляє МВС у Телеграмі.

Цією виставкою започатковується програма превентивного виховання МВС України з мінної безпеки для українських дітей та їхніх батьків.

Міністр зазначив, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.

Монастирський зазначив, що від початку війни піротехніки ДСНС уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, у тому числі майже 2 тис. авіабомб. Очищена територія площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.

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Теги: розмінування, Україна, МВС
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