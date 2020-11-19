На розмінування України може знадобитись до 10 років
Сьогодні, 05:20
На повне розмінування території України може знадобитись до 10 років.
Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час відкриття експозиції «Осередок безпеки», повідомляє МВС у Телеграмі.
Цією виставкою започатковується програма превентивного виховання МВС України з мінної безпеки для українських дітей та їхніх батьків.
Міністр зазначив, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.
Монастирський зазначив, що від початку війни піротехніки ДСНС уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, у тому числі майже 2 тис. авіабомб. Очищена територія площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.
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Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час відкриття експозиції «Осередок безпеки», повідомляє МВС у Телеграмі.
Цією виставкою започатковується програма превентивного виховання МВС України з мінної безпеки для українських дітей та їхніх батьків.
Міністр зазначив, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.
Монастирський зазначив, що від початку війни піротехніки ДСНС уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, у тому числі майже 2 тис. авіабомб. Очищена територія площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.
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