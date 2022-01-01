З Волині відправили автомобіль військовим

З Волині відправили автомобіль військовим
5 червня секретар міської ради Юрій Безпятко та член виконавчого комітету Сергій Балицький доставили для військових 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи позашляховик JEEP Cherokee, який було придбано за кошти благодійників.

Про це повідомляють у Луцькраді.

Зазначають, що автомобіль стане у пригоді для наших воїнів під час виконання завдань із захисту територіальної цілісності України.

Перед від’їздом його завантажили необхідними речами, які просили наші захисники: турнікети — 10 шт; засоби гігієни — 2 ящики; вологі серветки — 8 ящиків; сухі серветки — 3 ящики; м’ясні консерви - 3 ящики; рибні консерви — 1 ящик; галети — 6 ящиків; джем — 1 ящик; солодощі — 3 ящики; вода — 5 упаковок; рис — 20 коробок; гарнір — 2 ящики; сухофрукти — 1 ящик; мівіна — 6 ящиків; туалетний папір.
З Волині відправили автомобіль військовим
З Волині відправили автомобіль військовим

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Теги: військові, автомобіль, Волинь
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