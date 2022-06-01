Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька
Сьогодні, 02:26
Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька, в якому тривають бої.
Про це розповів керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення.
"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
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Про це розповів керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення.
"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
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