Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька





Про це розповів керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, пише



Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення.



"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька, в якому тривають бої.Про це розповів керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення."Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію