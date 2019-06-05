5 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним, нерегульованим рибним промислом.Також вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім Днем ангела. Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.Чим запам'ятався цей день з огляду подій на Волині у різні роки:5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обралаУ цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.