За добу на Донбасі Росія вбила 6 мирних жителів
Сьогодні, 01:03
У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 дістали поранень.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення", - пише Кириленко.
Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення", - пише Кириленко.
Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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