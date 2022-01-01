За добу на Донбасі Росія вбила 6 мирних жителів

За добу на Донбасі Росія вбила 6 мирних жителів
У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 дістали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення", - пише Кириленко.

Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теги: Донеччина, обстріли, Росія
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