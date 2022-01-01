Українські ППО знищили 9 ворожих об'єктів за добу
Сьогодні, 03:26
Протягом 4 червня Повітряні сили ЗСУ та підрозділи ППО знищили дев'ять ворожих цілей: літак, вертоліт, три безпілотники й чотири ракети.
Про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України «демілітаризували» ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА «Форпост». Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10», - ідеться в повідомленні.
За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети «Калібр», випущені з російських підводних човнів.
Також зазначається, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах.
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Про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України «демілітаризували» ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА «Форпост». Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10», - ідеться в повідомленні.
За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети «Калібр», випущені з російських підводних човнів.
Також зазначається, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах.
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