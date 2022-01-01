Українські ППО знищили 9 ворожих об'єктів за добу

Українські ППО знищили 9 ворожих об'єктів за добу
Протягом 4 червня Повітряні сили ЗСУ та підрозділи ППО знищили дев'ять ворожих цілей: літак, вертоліт, три безпілотники й чотири ракети.

Про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України «демілітаризували» ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА «Форпост». Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10», - ідеться в повідомленні.

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети «Калібр», випущені з російських підводних човнів.

Також зазначається, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах.

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Теги: ППО, Росія, війна
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