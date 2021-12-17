На Набережній у Луцьку – аварія з постраждалим: рух перекрили

На Набережній у Луцьку – аварія з постраждалим: рух перекрили
У Луцьку ввечері 4 червня на вулиці Набережній сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Як відомо, поблизу перехрестя із вулицею Ковельською зіткнулися два легковики.

За попередньою інформацією сектору комунікації поліції Волині, постраждав один із учасників, який, ймовірно, і є винуватцем. Потерпілого госпіталізували.

Інформацію щодо перебування його у стані алкогольного сп'яніння уточнюють.

Станом на 22:00 рух вулицею Набережною був перекритий.

Деталі – згодом.


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Теги: аварія, Луцьк, ДТП
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