На Набережній у Луцьку – аварія з постраждалим: рух перекрили





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Як відомо, поблизу перехрестя із вулицею Ковельською зіткнулися два легковики.



За попередньою інформацією сектору комунікації поліції Волині, постраждав один із учасників, який, ймовірно, і є винуватцем. Потерпілого госпіталізували.



Інформацію щодо перебування його у стані алкогольного сп'яніння уточнюють.



Станом на 22:00 рух вулицею Набережною був перекритий.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ввечері 4 червня на вулиці Набережній сталася аварія.Про цеповідомили очевидці ДТП.Як відомо, поблизу перехрестя із вулицею Ковельською зіткнулися два легковики.За попередньою інформацією сектору комунікації поліції Волині, постраждав один із учасників, який, ймовірно, і є винуватцем. Потерпілого госпіталізували.Інформацію щодо перебування його у стані алкогольного сп'яніння уточнюють.Станом на 22:00 рух вулицею Набережною був перекритий.Деталі – згодом.

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