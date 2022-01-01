На Волинь переїхало підприємство з Харкова. ФОТО
Сьогодні, 22:30
У Луцьку запрацювало Харківське підприємство з виготовлення ортодонтичних апаратів – конструкцій, що сприяють вирівнюванню зубного ряду та усувають дефекти.
Про це розповідає Суспільному директор Олександр Мосійчук, який особисто вивозив усе обладнання з Харкова.
У лабораторії, де й триває процес виготовлення ортодонтичних апаратів раніше працювали 20 людей. Зараз у Луцьку – троє працівників.
Щоб вивезти з під обстрілів усе цінне обладнання, каже Олександр Мосійчук, йому знадобилося декілька поїздок. "Це усе моє життя, я не можу так кинути його напризволяще", – каже керівник підприємства.
Приміщення, де нині виготовляють ортодонтичні, боксерські та суглобові капи, харків'янам надали небайдужі підприємці з Луцька.
Зубний технік Віталій Вітченко спеціалізується на апаратах, що змінюють прикус. Каже: поки не облаштували і не запустили виробництво, – волонтерив у Луцьку. У вільний час робить це й зараз.
"З сім’єю виїхав з Харкова, із Салтівки, у березні потрапив сюди. Приїхав, коли було уже усе дуже складно у Харкові", – говорить технік.
Працівниця Карина Літвін розповіла: спочатку з Харкова виїхала у Дніпро. Коли довідалася, що лабораторія, де працювала, відкриється у Луцьку, – перебралася сюди.
"Це допомога дітям, ми вирівнюємо їм зуби і робимо їх щасливими. Вони навіть записують відео, де вони щасливі, де вони дякують нам, тому це не може не радувати і не мотивувати далі іти", – розповіла харків'янка.
Як розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, у Луцьку станом на 2 червня офіційно зареєстровані чотири підприємства, які переїхали із зон бойових дій.
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Про це розповідає Суспільному директор Олександр Мосійчук, який особисто вивозив усе обладнання з Харкова.
У лабораторії, де й триває процес виготовлення ортодонтичних апаратів раніше працювали 20 людей. Зараз у Луцьку – троє працівників.
Щоб вивезти з під обстрілів усе цінне обладнання, каже Олександр Мосійчук, йому знадобилося декілька поїздок. "Це усе моє життя, я не можу так кинути його напризволяще", – каже керівник підприємства.
Приміщення, де нині виготовляють ортодонтичні, боксерські та суглобові капи, харків'янам надали небайдужі підприємці з Луцька.
Зубний технік Віталій Вітченко спеціалізується на апаратах, що змінюють прикус. Каже: поки не облаштували і не запустили виробництво, – волонтерив у Луцьку. У вільний час робить це й зараз.
"З сім’єю виїхав з Харкова, із Салтівки, у березні потрапив сюди. Приїхав, коли було уже усе дуже складно у Харкові", – говорить технік.
Працівниця Карина Літвін розповіла: спочатку з Харкова виїхала у Дніпро. Коли довідалася, що лабораторія, де працювала, відкриється у Луцьку, – перебралася сюди.
"Це допомога дітям, ми вирівнюємо їм зуби і робимо їх щасливими. Вони навіть записують відео, де вони щасливі, де вони дякують нам, тому це не може не радувати і не мотивувати далі іти", – розповіла харків'янка.
Як розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, у Луцьку станом на 2 червня офіційно зареєстровані чотири підприємства, які переїхали із зон бойових дій.
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