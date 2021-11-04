Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна
Сьогодні, 21:42
Міністр оборони Олексій Резніков поділився оптимістичними прогнозами, що активні бойові дії між Збройними силами України та російськими окупаційними війська припиняться до кінця 2022 року.
Про це йдеться у виступі Резнікова на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 в Братиславі, пише "Європейська правда".
"Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", - сказав Резніков.
Резніков нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні в тому, що всі землі довкола Росії є "їхніми", тому їх треба "повернути". Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію й не ослабить її військову міць.
Також він сказав, що російська армія засвідчила всьому світові, що її образ як "другої армії світу" виявився хибним. Натомість в Україні побачили не реґулярну армію сучасної держави, а зграю вбивць, мародерів і ґвалтівників.
Міністр оборони наполіг, що на саміті НАТО в Мадриді варто долучити Україну в стратегію Альянсу на наступні 10 років, бо це в інтересах усього цивілізованого світу. На його думку, НАТО слід почати процес долучення України до Альянсу де-факто, якщо це поки неможливо здійснити де-юре.
Українські Сили оборони наразі зосереджені на відкиданні ворожих військ з усіх тимчасово окупованих територій України, а далі Київ буде розглядати питання, як забезпечити безпеку України, коли Росія є її сусідом.
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Про це йдеться у виступі Резнікова на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 в Братиславі, пише "Європейська правда".
"Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", - сказав Резніков.
Резніков нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні в тому, що всі землі довкола Росії є "їхніми", тому їх треба "повернути". Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію й не ослабить її військову міць.
Також він сказав, що російська армія засвідчила всьому світові, що її образ як "другої армії світу" виявився хибним. Натомість в Україні побачили не реґулярну армію сучасної держави, а зграю вбивць, мародерів і ґвалтівників.
Міністр оборони наполіг, що на саміті НАТО в Мадриді варто долучити Україну в стратегію Альянсу на наступні 10 років, бо це в інтересах усього цивілізованого світу. На його думку, НАТО слід почати процес долучення України до Альянсу де-факто, якщо це поки неможливо здійснити де-юре.
Українські Сили оборони наразі зосереджені на відкиданні ворожих військ з усіх тимчасово окупованих територій України, а далі Київ буде розглядати питання, як забезпечити безпеку України, коли Росія є її сусідом.
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