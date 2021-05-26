Якою буде погода на Волині завтра, 5 червня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.





Передбачають, що вночі буде дощ, місцями - значний дощ, вдень невеликий дощ, можлива гроза.



Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень місцями 15-20 м/с.



Температура вночі становитиме 8-13⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 5 червня, синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність. Будуть опади.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Передбачають, що вночі буде дощ, місцями - значний дощ, вдень невеликий дощ, можлива гроза.Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень місцями 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 8-13⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

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