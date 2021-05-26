Якою буде погода на Волині завтра, 5 червня

Якою буде погода на Волині завтра, 5 червня
У неділю, 5 червня, синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність. Будуть опади.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.


Передбачають, що вночі буде дощ, місцями - значний дощ, вдень невеликий дощ, можлива гроза.

Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень місцями 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

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Теги: погода, Волинь, синоптики
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