В Україні відповіли на заклик Макрона «не допустити приниження Росії»

Міністр закордонних справ Українивідповів на заклик президента Франціїне допускати приниження Росії, щоб спростити подальші переговори.Відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter."Заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього. Тому це Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити РФ на місце. Це поверне мир і врятує життя", - написав Дмитро Кулеба.Нагадаємо,, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником.Також він сказав у коментарі ЗМІ, що "не виключає" поїздки до Києва найближчим часом.