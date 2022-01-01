Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових





Про це



«В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160», - йдеться у повідомленні.



Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою «160 на 160».Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.«В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160», - йдеться у повідомленні.Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

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