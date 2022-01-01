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Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою «160 на 160».

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160», - йдеться у повідомленні.

Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

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Теги: обмін, загиблі, війна
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