Словаччина відклала постачання гаубиць своїй армії і передасть їх ЗСУ





Про це повідомила речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащикова, з посиланням на Aktuality передає



"Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - сказала вона.



Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію коронавірусу дату доставки кілька разів переносили. Планувалося, що останні вісім гаубиць повинні були бути доставлені Збройним силам країни до середини грудня цього року.



Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2. Міністр оборони Ярослав Надь зазначив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дасть можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 Збройним силам Словаччини поки невідома, оскільки пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України.Про це повідомила речниця Міністерства оборони Словаччини, з посиланням на Aktuality передає УНІАН "Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - сказала вона.Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію коронавірусу дату доставки кілька разів переносили. Планувалося, що останні вісім гаубиць повинні були бути доставлені Збройним силам країни до середини грудня цього року.Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2. Міністр оборони Ярослав Надь зазначив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дасть можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

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