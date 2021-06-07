У лісі на Волині фотопастка зафіксувала тих, хто зрізав і вкрав дуб із природно-заповідного фонду





Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства у фейсбуці.



Інформують, що виявили лісопорушників працівники групи оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» поблизу смт Цумань Луцького району.



Бус із тентованим причепом та джип із підводою разом із цінною деревиною вилучили.



Встановити місце злочину та особи лісопорушників допомогла фотопастка, яка зафіксувала факт у Мощаницькому лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».





Сума завданих збитків - понад 26 тис. грн, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.



Посилює міру покарання за злочин і той факт, що дуб незаконно зрізали на території природо-заповідного фонду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фотопастка зафіксувала дубокрадів на території природо-заповідного фонду.Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства у фейсбуці.Інформують, що виявили лісопорушників працівники групи оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ» поблизу смт Цумань Луцького району.Бус із тентованим причепом та джип із підводою разом із цінною деревиною вилучили.Встановити місце злочину та особи лісопорушників допомогла фотопастка, яка зафіксувала факт у Мощаницькому лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».Сума завданих збитків - понад 26 тис. грн, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.Посилює міру покарання за злочин і той факт, що дуб незаконно зрізали на території природо-заповідного фонду.

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