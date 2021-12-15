Затримали волинянина, який замовляв психотропи в інтернеті

Учора, 03 червня, у Любомлі, під час реалізації оперативної інформації, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області у співпраці з Любомльськими поліцейськими вилучили у 21-річного місцевого жителя 100 г психотропної речовини Alpha-PVP.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Заборонену речовину чоловік придбав через Інтернет та отримав в одному із відділень служби доставки. Її вартість за цінами чорного ринку становить близько 90 тис. грн. Нині правоохоронці встановлюють джерела надходження психотропу.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Слідство триває.Нагадаємо, що у середу, 2 червня, поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу зі збуту психотропів. Його організатора затримали у порядку ст. 208 КПК України.