Затримали волинянина, який замовляв психотропи в інтернеті
Сьогодні, 13:57
Учора, 03 червня, у Любомлі, під час реалізації оперативної інформації, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області у співпраці з Любомльськими поліцейськими вилучили у 21-річного місцевого жителя 100 г психотропної речовини Alpha-PVP.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Заборонену речовину чоловік придбав через Інтернет та отримав в одному із відділень служби доставки. Її вартість за цінами чорного ринку становить близько 90 тис. грн. Нині правоохоронці встановлюють джерела надходження психотропу.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Слідство триває.
Нагадаємо, що у середу, 2 червня, поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу зі збуту психотропів. Його організатора затримали у порядку ст. 208 КПК України.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Заборонену речовину чоловік придбав через Інтернет та отримав в одному із відділень служби доставки. Її вартість за цінами чорного ринку становить близько 90 тис. грн. Нині правоохоронці встановлюють джерела надходження психотропу.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Слідство триває.
Нагадаємо, що у середу, 2 червня, поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу зі збуту психотропів. Його організатора затримали у порядку ст. 208 КПК України.
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