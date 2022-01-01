Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1 376 (+9) од,

– бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,

– артилерійських систем – 680 (+5) од,

– РСЗВ – 207 (+0) од,

– засобів ППО – 95 (+0) од,

– літаків – 210 (+0) од,

– гелікоптерів – 175 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,

– крилатих ракет – 122 (+1) од,

– кораблів/катерів – 13 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,

– спеціальної техніки – 52 (+1) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:– особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1 376 (+9) од,– бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,– артилерійських систем – 680 (+5) од,– РСЗВ – 207 (+0) од,– засобів ППО – 95 (+0) од,– літаків – 210 (+0) од,– гелікоптерів – 175 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,– крилатих ракет – 122 (+1) од,– кораблів/катерів – 13 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,– спеціальної техніки – 52 (+1) од.Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.

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