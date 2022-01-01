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Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні

Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1 376 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,
– артилерійських систем – 680 (+5) од,
– РСЗВ – 207 (+0) од,
– засобів ППО – 95 (+0) од,
– літаків – 210 (+0) од,
– гелікоптерів – 175 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,
– крилатих ракет – 122 (+1) од,
– кораблів/катерів – 13 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,
– спеціальної техніки – 52 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.

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Теги: ЗСУ, Генштаб, противник, ворог, втрати, війна
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