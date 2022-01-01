У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW, є постраждалі

У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW, є постраждалі
У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW. Автопригода трапилася учора, 3 червня, на перехресті вулиць Садова – Окружна.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля Peugeot 206 перебував 38-річний лучанин. Здійснюючи виїзд з вулиці Садова на вулицю Окружна, водій зіткнувся із автомобілем BMW 530I, під керуванням 47-річного жителя селища Колки.

Внаслідок зіткнення водій Peugeot 206 отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також постраждали двоє пасажирів BMW, 43 та 14 років. Нині дитина у лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW, є постраждалі
У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW, є постраждалі

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Теги: ДТП, аварія
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