У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW, є постраждалі





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом автомобіля Peugeot 206 перебував 38-річний лучанин. Здійснюючи виїзд з вулиці Садова на вулицю Окружна, водій зіткнувся із автомобілем BMW 530I, під керуванням 47-річного жителя селища Колки.



Внаслідок зіткнення водій Peugeot 206 отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також постраждали двоє пасажирів BMW, 43 та 14 років. Нині дитина у лікарні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку зіткнулися Peugeot та BMW. Автопригода трапилася учора, 3 червня, на перехресті вулиць Садова – Окружна.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля Peugeot 206 перебував 38-річний лучанин. Здійснюючи виїзд з вулиці Садова на вулицю Окружна, водій зіткнувся із автомобілем BMW 530I, під керуванням 47-річного жителя селища Колки.Внаслідок зіткнення водій Peugeot 206 отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також постраждали двоє пасажирів BMW, 43 та 14 років. Нині дитина у лікарні.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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