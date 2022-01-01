Зеленський назвав кількість тимчасово окупованих Росією населених пунктів України

Зеленський назвав кількість тимчасово окупованих Росією населених пунктів України
Під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів України, багато з них вже не придатні для цивілізованого життя.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції мерів США, передає УНІАН.

"Загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів. Це й великі міста, і маленькі містечка. У кожному з них є руйнування. Значна кількість із них просто не придатна для цивілізованого життя. Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв'язку, немає електрики, немає просто води. Коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю – навіть дитячий садочок чи університет. Коли все місто може бути просто спалене", - зазначив він.

Президент України вірить у перемогу над окупантом, тому влада запланувала амбітний проект відбудови України після цієї війни.

Він запросив мерів американських міст до реалізації цього проекту.

"Завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями",- наголосив Зеленський.

За його словами, це може бути найбільший економічний проект нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну.

Зеленський наголосив, що повномасштабна війна у Європі та дестабілізація світових ринків, які сталися з провини Росії, безпосередньо позначаються на житті кожного народу й усіх міст вільного світу. Він закликав мерів США "тиснути на Росію ще більше" і брати участь у відбудові українських міст і громад, які звільнені від окупантів.

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Теги: окупація, війна
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