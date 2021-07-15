На Волині п'яний мотоцикліст хотів відкупитися від поліції хабарем
Сьогодні, 10:40
У селі Черськ Камінь-Каширського району під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (смт Маневичі) зупинили мотоцикл Forte за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки встановили, що 24-річний місцевий житель перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
З метою уникнення адміністративної відповідальності волинянин запропонував поліцейським гроші та поклав 2000 гривень на сидіння службового авто.
Патрульні поліцейські одразу на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт дачі неправомірної вигоди задокументували, гроші вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
За керування транспортним засобом у стані сп’яніння поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 17000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
З метою уникнення адміністративної відповідальності волинянин запропонував поліцейським гроші та поклав 2000 гривень на сидіння службового авто.
Патрульні поліцейські одразу на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт дачі неправомірної вигоди задокументували, гроші вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
За керування транспортним засобом у стані сп’яніння поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 17000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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