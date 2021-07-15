На Волині п'яний мотоцикліст хотів відкупитися від поліції хабарем

У селі Черськ Камінь-Каширського району під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (смт Маневичі) зупинили мотоцикл Forte за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки встановили, що 24-річний місцевий житель перебував у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.З метою уникнення адміністративної відповідальності волинянин запропонував поліцейським гроші та поклав 2000 гривень на сидіння службового авто.Патрульні поліцейські одразу на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт дачі неправомірної вигоди задокументували, гроші вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.За керування транспортним засобом у стані сп’яніння поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 17000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.