Регіони: росіяни обстрілювали Миколаїв, Харківщину, Луганщину та Донеччину





Про це йдеться у звітах глав ОДА, повідомляє



Станом на 8:00 3 червня:



Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.



Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.



Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.



Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Попередньо відомо про двох постраждалих.



Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.



Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.



Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. 1 особа загинула.



Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.



По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.



Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.



Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби поранено 3 цивільних.



Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.



Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.



Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.



Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів. В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог протягом 3 червня обстрілював декілька областей, тривають бої у Сєвєродонецьку.Про це йдеться у звітах глав ОДА, повідомляє Українська Правда Станом на 8:00 3 червня:Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Попередньо відомо про двох постраждалих.Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. 1 особа загинула.Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби поранено 3 цивільних.Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів. В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

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