Регіони: росіяни обстрілювали Миколаїв, Харківщину, Луганщину та Донеччину
Сьогодні, 09:41
Ворог протягом 3 червня обстрілював декілька областей, тривають бої у Сєвєродонецьку.
Про це йдеться у звітах глав ОДА, повідомляє Українська Правда.
Станом на 8:00 3 червня:
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.
Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.
Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.
Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.
Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.
Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. 1 особа загинула.
Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.
По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.
Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.
Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби поранено 3 цивільних.
Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.
Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів. В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.
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Про це йдеться у звітах глав ОДА, повідомляє Українська Правда.
Станом на 8:00 3 червня:
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.
Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.
Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.
Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.
Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.
Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. 1 особа загинула.
Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.
По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.
Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.
Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби поранено 3 цивільних.
Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.
Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів. В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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