«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022

«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
Федерація баскетболу України ухвалила рішення про дострокове завершення сезону 2021/22.

Про це повідомляють на сайті баскетбольного клубу.

Виконком ФБУ затвердив рішення про дострокове завершення всіх змагань в Україні сезону 2021/22, який був зупинений 24 лютого 2022 року в день початку повномаштабної війни в Україні з Росією.

Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/2022 рр. завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (в т.ч. ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними.

При цьому вирішено, що чемпіонів та призерів змагань у всіх лігах не визначати, а підсумкову класифікацію команд затвердити за підсумками зіграних матчів до 24-го лютого. У чоловічій Вищій лізі першим став Старий Луцьк-Університет, другим – Рівне, третім – Хмельницький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: баскетбол, Україна, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
Сьогодні, 08:35
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Сьогодні, 07:33
Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей
Сьогодні, 06:31
На Волині знаходять перші білі гриби
Сьогодні, 05:28
Філарет закликав УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП об'єднатися в єдину церкву
Сьогодні, 04:26
Схожі новини
Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021 Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021
04 лютий, 2021, 23:34
Збірна України з баскетболу обіграла Німеччину в спарингу Збірна України з баскетболу обіграла Німеччину в спарингу
31 липень, 2016, 17:46
Україна перемогла Шотландію та боротиметься далі за путівку на Чемпіонат світу Україна перемогла Шотландію та боротиметься далі за путівку на Чемпіонат світу
01 червень, 23:51
Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян
27 травень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
Сьогодні, 08:35
 0
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Сьогодні, 07:33
 0
Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині знаходять перші білі гриби
Сьогодні, 05:28
 0
Філарет закликав УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП об'єднатися в єдину церкву
Сьогодні, 04:26
 0
Медіа
відео
1/8