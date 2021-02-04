«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
Сьогодні, 08:35
Федерація баскетболу України ухвалила рішення про дострокове завершення сезону 2021/22.
Про це повідомляють на сайті баскетбольного клубу.
Виконком ФБУ затвердив рішення про дострокове завершення всіх змагань в Україні сезону 2021/22, який був зупинений 24 лютого 2022 року в день початку повномаштабної війни в Україні з Росією.
Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/2022 рр. завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (в т.ч. ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними.
При цьому вирішено, що чемпіонів та призерів змагань у всіх лігах не визначати, а підсумкову класифікацію команд затвердити за підсумками зіграних матчів до 24-го лютого. У чоловічій Вищій лізі першим став Старий Луцьк-Університет, другим – Рівне, третім – Хмельницький.
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Про це повідомляють на сайті баскетбольного клубу.
Виконком ФБУ затвердив рішення про дострокове завершення всіх змагань в Україні сезону 2021/22, який був зупинений 24 лютого 2022 року в день початку повномаштабної війни в Україні з Росією.
Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/2022 рр. завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (в т.ч. ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними.
При цьому вирішено, що чемпіонів та призерів змагань у всіх лігах не визначати, а підсумкову класифікацію команд затвердити за підсумками зіграних матчів до 24-го лютого. У чоловічій Вищій лізі першим став Старий Луцьк-Університет, другим – Рівне, третім – Хмельницький.
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