Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу

Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Волинянин Захар Гончарук – переможець відкритого Чемпіонату Іспанії із бразильського джиу-джитсу SPANISH CHAMPIONSHIP OF BJJ GI & NOGI 2022.

Про це повідомляють у клубі бойових мистецтв «GARDA».

Усі три місяці війни Захар перебував за межами України. Таке рішення прийняли його батьки в цілях безпеки сина. Проте вихованець Луцької дитячо-юнацької спортивної школи № 2 та клубу бойових мистецтв «GARDA» вирішив взяти участь у турнірі.

Подія зібрала близько 300 борців з усього світу, серед яких, окрім іспанців, були потужні спортсмени із Бразилії, Марокко, Судану, Перу, Венесуели, Палестини, Португалії.

Цікаво, що оскільки Захару не знайшовся суперник серед його вікової категорії, йому запропонували позмагатися в категорії дорослих 18+
І спортсмен не розчарував. За результатами проведених поєдинків у версії GI (вагова категоіря 82,3) Захар виборов бронзу. Також у версії NO GI (вагова категорія 79) Захар став чемпіоном.

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Теги: спорт, Волинь, джиу джитсу
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