Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей





Про це повідомляється у блозі соцмережі, передає



«Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли більше людей її шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою нової функції AMBER Alerts, після того як правоохоронні органи її активують, коли ви перебуватимете у визначеній зоні пошуку дитини, сповіщення тепер з’явиться у вашій стрічці Iнстаграм», - зазначається у повідомленні.



Найближчими тижнями нова функція, в розробці якої допомагали правоохоронні органи США, Великої Британії, Австралії й Мексики, стане доступною для користувачів із 25 країн, зокрема й України.



Зазначається, що у 2015 році функція AMBER Alerts була запущена у Фейсбуку. Відтоді спеціальне сповіщення допомогло знайти сотні дітей у США та в усьому світі.

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