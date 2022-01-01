Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей
Сьогодні, 06:31
В соцмережі Instagram для українських користувачів буде доступна нова функція, спрямована на допомогу у пошуку зниклих дітей.
Про це повідомляється у блозі соцмережі, передає Укрінформ.
«Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли більше людей її шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою нової функції AMBER Alerts, після того як правоохоронні органи її активують, коли ви перебуватимете у визначеній зоні пошуку дитини, сповіщення тепер з’явиться у вашій стрічці Iнстаграм», - зазначається у повідомленні.
Найближчими тижнями нова функція, в розробці якої допомагали правоохоронні органи США, Великої Британії, Австралії й Мексики, стане доступною для користувачів із 25 країн, зокрема й України.
Зазначається, що у 2015 році функція AMBER Alerts була запущена у Фейсбуку. Відтоді спеціальне сповіщення допомогло знайти сотні дітей у США та в усьому світі.
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Про це повідомляється у блозі соцмережі, передає Укрінформ.
«Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли більше людей її шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою нової функції AMBER Alerts, після того як правоохоронні органи її активують, коли ви перебуватимете у визначеній зоні пошуку дитини, сповіщення тепер з’явиться у вашій стрічці Iнстаграм», - зазначається у повідомленні.
Найближчими тижнями нова функція, в розробці якої допомагали правоохоронні органи США, Великої Британії, Австралії й Мексики, стане доступною для користувачів із 25 країн, зокрема й України.
Зазначається, що у 2015 році функція AMBER Alerts була запущена у Фейсбуку. Відтоді спеціальне сповіщення допомогло знайти сотні дітей у США та в усьому світі.
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