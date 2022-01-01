Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей

Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей
В соцмережі Instagram для українських користувачів буде доступна нова функція, спрямована на допомогу у пошуку зниклих дітей.

Про це повідомляється у блозі соцмережі, передає Укрінформ.

«Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли більше людей її шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою нової функції AMBER Alerts, після того як правоохоронні органи її активують, коли ви перебуватимете у визначеній зоні пошуку дитини, сповіщення тепер з’явиться у вашій стрічці Iнстаграм», - зазначається у повідомленні.

Найближчими тижнями нова функція, в розробці якої допомагали правоохоронні органи США, Великої Британії, Австралії й Мексики, стане доступною для користувачів із 25 країн, зокрема й України.

Зазначається, що у 2015 році функція AMBER Alerts була запущена у Фейсбуку. Відтоді спеціальне сповіщення допомогло знайти сотні дітей у США та в усьому світі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: соцмережі, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Сьогодні, 07:33
Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей
Сьогодні, 06:31
На Волині знаходять перші білі гриби
Сьогодні, 05:28
Філарет закликав УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП об'єднатися в єдину церкву
Сьогодні, 04:26
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Сьогодні, 02:18
Схожі новини
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Сьогодні, 02:18
Сто днів – сто слів: Зеленський розповів про лексику, яка стала звичною українцям під час війни Сто днів – сто слів: Зеленський розповів про лексику, яка стала звичною українцям під час війни
03 червень, 22:57
Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО
03 червень, 22:14
Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну
03 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Сьогодні, 07:33
 0
Українським користувачам Instagram буде доступна функція пошуку зниклих дітей
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині знаходять перші білі гриби
Сьогодні, 05:28
 0
Філарет закликав УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП об'єднатися в єдину церкву
Сьогодні, 04:26
 0
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Сьогодні, 02:18
 0
Медіа
відео
1/8