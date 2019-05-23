Філарет закликав УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП об'єднатися в єдину церкву

Філарет закликав УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП об'єднатися в єдину церкву
Почесний Патріарх ПЦУ та очільник відродженої УПЦ КП Філарет закликав представників трьох гілок українського православ'я об'єднатися в єдину церкву.

Про це він сказав у своєму зверненні до православних християн України.

За словами Філарета, в час, коли безбожна каїнова Росія напала та веде проти України жорстоку війну, а український народ героїчно боронить свою землю та свободу, українському православ'ю потрібно об'єднатися.

"Справжня Церква мусить бути зі своїм народом, на боці правди. Вона повинна розділяти скорботи та радості, надихати та підтримувати, благословляти на перемогу над ворогом", - сказав патріарх.

На думку Філарета, постання єдиної помісної Української Православної Церкви, незалежної від чужих релігійних центрів із Патріархом на чолі, принесе духовну консолідацію українській нації та пришвидшить нашу перемогу над безбожним агресором і зможе гарантувати подальший розвиток нашої держави.

"Як найстарший за хіротонією та за віком архієрей Православної Церкви, ініціюю скликання Всеукраїнського помісного православного собору, в роботі якого взяли б участь представники всіх трьох гілок українського Православ’я. На мою думку, цей собор має прийняти рішення про об’єднання в єдину помісну апостольську Українську Православну Церкву з патріаршим управлінням та проголосити повну автокефалію. Перед тим закликаю представників Церкви зустрітися для обговорення регламенту собору та визначення дати його проведення", - йдеться у зверненні очільника УПЦ КП.

Повний текст звернення можна прочитати ТУТ.

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Теги: Філарет, Онуфрій, Епіфаній, УПЦ МП, УПЦ КП, ПЦУ, об'єднання
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