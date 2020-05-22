Військовий облік для жінок: Кабмін скасував стару постанову про деякі спеціальності
Сьогодні, 01:16
Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.
Про це в Телеграм повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Визнано, на виконання вимог закону № 1357-IX від 30.03.2021, такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14 жовтня 1994 р. № 711 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік"", - йдеться у повідомленні.
Цією постановою визначалося, що на військовий облік можуть бути взяті жінки за спеціальностями: медична, телефоністи, телеграфісти, радисти, радіотелефоністи, радіотелеграфісти, радіометристи, радіомеханіки, радіооператори, телеграфні механіки, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти; в галузі обчислювальної техніки - техніки, майстри, механіки, оператори; в галузі Оптичні та звукометричні засоби, вимірювання і метрології: техніки, майстри, метеоспостерігачі, гідрометеоспостерігачі; в галузі Картографія, топогеодезія, фотограметрія і аерофотослужба: фотограметристи, фотолаборанти, оператори, майстри, гравери, топогеодезисти, цинкографи, теодолітники: в галузі Поліграфія: гравери, цинкографи, майстри поліграфічних машин, а також кінорадіомеханіки.
Як повідомлялося, 7 лютого 2022 Міністерство оборони затвердило наказ № 35, яким визначило перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
Серед таких спеціальностей хімія, хімічні технології та інженерія, біологія; телекомунікації та радіотехніка; інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; науки про Землю, географія, фізика та астрономія; харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості; фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза; стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування; біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна; облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування; видавництво та поліграфія; психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
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Про це в Телеграм повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Визнано, на виконання вимог закону № 1357-IX від 30.03.2021, такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14 жовтня 1994 р. № 711 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік"", - йдеться у повідомленні.
Цією постановою визначалося, що на військовий облік можуть бути взяті жінки за спеціальностями: медична, телефоністи, телеграфісти, радисти, радіотелефоністи, радіотелеграфісти, радіометристи, радіомеханіки, радіооператори, телеграфні механіки, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти; в галузі обчислювальної техніки - техніки, майстри, механіки, оператори; в галузі Оптичні та звукометричні засоби, вимірювання і метрології: техніки, майстри, метеоспостерігачі, гідрометеоспостерігачі; в галузі Картографія, топогеодезія, фотограметрія і аерофотослужба: фотограметристи, фотолаборанти, оператори, майстри, гравери, топогеодезисти, цинкографи, теодолітники: в галузі Поліграфія: гравери, цинкографи, майстри поліграфічних машин, а також кінорадіомеханіки.
Як повідомлялося, 7 лютого 2022 Міністерство оборони затвердило наказ № 35, яким визначило перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
Серед таких спеціальностей хімія, хімічні технології та інженерія, біологія; телекомунікації та радіотехніка; інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; науки про Землю, географія, фізика та астрономія; харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості; фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза; стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування; біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна; облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування; видавництво та поліграфія; психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
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