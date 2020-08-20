У луцькому музеї оцифровують рушники. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
У Волинському краєзнавчому музеї оцифровують 10 вишитих рушників, які в музейний фонд впродовж воєнного стану передали люди.
Про це Суспільному розповіла директорка Оксана Важатко.
Загалом у колекції рушників краєзнавчого музею – більше 600 експонатів, які почали збирати ще з 1929 року.
Для того, щоб оцифрувати один рушник, потрібно зробити орієнтовно десять світлин. Фотографують вишивку від загального і до ближчого плану. "Обов'язково проводяться заміри кожного елементу, далі ми його описуємо та фотографуємо з інвентарним номером, щоб легше було знайти відповідне фото", – завідувачка музейного відділу Людмила Мірошниченко.
Зі слів науковиці Катерини Матвіюк, оцифрування одного рушника триває від однієї до шести годин: музейникам потрібно правильно налаштувати техніку, сфотографувати загальний малюнок рушника, декорований низ, окремі малюнки.
Описом експоната займається науковця Світлана Чибирак. Музейниця каже: в спеціальну таблицю вносить усю важливу про той чи інший рушник інформацію. Зокрема: населений пункт, де його знайшли чи вишили, техніку, кольорову гамму.
Наразі проєкт з оцифровки вишитих рушників у Волинському краєзнавчому музеї ще триває. Згодом дані створеної музейниками бази будуть доступні широкій аудиторії.
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Про це Суспільному розповіла директорка Оксана Важатко.
Загалом у колекції рушників краєзнавчого музею – більше 600 експонатів, які почали збирати ще з 1929 року.
Для того, щоб оцифрувати один рушник, потрібно зробити орієнтовно десять світлин. Фотографують вишивку від загального і до ближчого плану. "Обов'язково проводяться заміри кожного елементу, далі ми його описуємо та фотографуємо з інвентарним номером, щоб легше було знайти відповідне фото", – завідувачка музейного відділу Людмила Мірошниченко.
Зі слів науковиці Катерини Матвіюк, оцифрування одного рушника триває від однієї до шести годин: музейникам потрібно правильно налаштувати техніку, сфотографувати загальний малюнок рушника, декорований низ, окремі малюнки.
Описом експоната займається науковця Світлана Чибирак. Музейниця каже: в спеціальну таблицю вносить усю важливу про той чи інший рушник інформацію. Зокрема: населений пункт, де його знайшли чи вишили, техніку, кольорову гамму.
Наразі проєкт з оцифровки вишитих рушників у Волинському краєзнавчому музеї ще триває. Згодом дані створеної музейниками бази будуть доступні широкій аудиторії.
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