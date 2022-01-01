Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів

Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Американський легендарний гурт Metallica, який раніше оголосив збір грошей для допомоги українцям, які постраждали від війни, зібрав мільйон доларів.

Музиканти передадуть кошти благодійній організації World Central Kitchen, - повідомляє Obozrevatel.

"Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів!" – написав гурт на своїй сторінці в Instagram.

Рокери зазначили, що розпочали кампанію на початку квітня, та подякували всім, хто долучився до збору коштів на допомогу Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Сьогодні, 02:18
Військовий облік для жінок: Кабмін скасував стару постанову про деякі спеціальності
Сьогодні, 01:16
У луцькому музеї оцифровують рушники. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українські воїни звільнили понад тисячу населених пунктів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:32
Схожі новини
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
27 травень, 08:35
Сто днів – сто слів: Зеленський розповів про лексику, яка стала звичною українцям під час війни Сто днів – сто слів: Зеленський розповів про лексику, яка стала звичною українцям під час війни
03 червень, 22:57
Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО
03 червень, 22:14
Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну
03 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Сьогодні, 02:18
 0
Військовий облік для жінок: Кабмін скасував стару постанову про деякі спеціальності
Сьогодні, 01:16
 0
У луцькому музеї оцифровують рушники. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українські воїни звільнили понад тисячу населених пунктів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8