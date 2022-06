Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів

Американський легендарний гурт Metallica, який раніше оголосив збір грошей для допомоги українцям, які постраждали від війни, зібрав мільйон доларів.Музиканти передадуть кошти благодійній організації World Central Kitchen, - повідомляє Obozrevatel "Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів!" – написав гурт на своїй сторінці в Instagram.Рокери зазначили, що розпочали кампанію на початку квітня, та подякували всім, хто долучився до збору коштів на допомогу Україні.