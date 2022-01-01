Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Сьогодні, 02:18
Американський легендарний гурт Metallica, який раніше оголосив збір грошей для допомоги українцям, які постраждали від війни, зібрав мільйон доларів.
Музиканти передадуть кошти благодійній організації World Central Kitchen, - повідомляє Obozrevatel.
"Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів!" – написав гурт на своїй сторінці в Instagram.
Рокери зазначили, що розпочали кампанію на початку квітня, та подякували всім, хто долучився до збору коштів на допомогу Україні.
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Музиканти передадуть кошти благодійній організації World Central Kitchen, - повідомляє Obozrevatel.
"Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів!" – написав гурт на своїй сторінці в Instagram.
Рокери зазначили, що розпочали кампанію на початку квітня, та подякували всім, хто долучився до збору коштів на допомогу Україні.
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