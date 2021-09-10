На Волині знаходять перші білі гриби





Про це повідомляють у районні газеті



Своєю знахідкою похвалився житель села Невір колишнього Любешівського району Степан Гичук. Чоловік, мабуть, найпершим на Любешівщині цьогоріч знайшов білого гриба.



Знахідка виявилася не маленькою. Односельчани не забарилися із компліментами своєму земляку. Адже зазначають, що він – не лише знаний грибник, а й плодоовочівник, та й загалом хороша людина, з якою завжди приємно спілкуватися.



До слова, іншим любешівським грибникам днями уже пофортунило знайти і лисички.

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