На Волині знаходять перші білі гриби

На Волині знаходять перші білі гриби
Жителі волинських сіл хизуються своїми першими літніми лісовими трофеями- білими або ж правдивими грибами.

Про це повідомляють у районні газеті "Нове життя".

Своєю знахідкою похвалився житель села Невір колишнього Любешівського району Степан Гичук. Чоловік, мабуть, найпершим на Любешівщині цьогоріч знайшов білого гриба.

Знахідка виявилася не маленькою. Односельчани не забарилися із компліментами своєму земляку. Адже зазначають, що він – не лише знаний грибник, а й плодоовочівник, та й загалом хороша людина, з якою завжди приємно спілкуватися.

До слова, іншим любешівським грибникам днями уже пофортунило знайти і лисички.

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Теги: Волинь, Любешівщина, гриби
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