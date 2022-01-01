Українські воїни звільнили понад тисячу населених пунктів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 червня

продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.У селі Чорниж Колківської громади, крім картоплі та зернових, яких на Волині садять і сіють найбільше, масово вирощують огірки. Теплиці можна побачити чи не біля кожної хати. А панпогодився показати свій парник зсередини.Про легендарного собаку Патрона не чув хіба лінивий. Саме цей джек-рассел-тер’єр став сапером з першого дня повномасштабного вторгнення. Він разом із чернігівськими рятувальниками донині героїчно розміновує території після відходу окупантів. І вже встиг отримати багато престижних нагород. Чимало його друзів-колег є й на Волині.Річ насправді очікувана, адже зло ніколи не переможе добро! До того ж, за нами Бог і правда. А котики зі ЗСУ - справжні супергерої!Одна з найкращих новин! 24 населені пункти повністю звільнені від російських окупантів. До того ж, в області починає з’являтися мобільний зв'язок. Дякуємо ЗСУ на цю перемогу!І трохи доброго звіту. Ось невеликий список того, що встигли зробити за період повномасштабного вторгнення:- повністю відновили 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури;- розмінували 370 населених пунктів;- відкрили автомобільне сполучення у понад 700 населених пунктах;- продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;- українські банки відновили роботу в понад 300 населених пунктах.– знаний у Луцьку підприємець. Має власний бізнес. Але війна змусила чоловіка на певний час відмовитися від звичного життя. У перші дні його мобілізували до Національної гвардії України. Бо вважає – спокій і добробут країни перш за все.А після закінчення війни воїн мріє зібрати усю родину разом та поїхати на відпочинок у наш Крим, Феодосію. І ці плани неодмінно здійсняться!Російські окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк. У місто на Луганщині було перекинуто підкріплення – і в результаті бійцям ЗСУ вдалося деокупувати близько 20% території, захопленої ворогами.