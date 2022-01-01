Українські воїни звільнили понад тисячу населених пунктів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:32
Минуло сто днів, відколи російські війська розпочали повномасштабну війну на території суверенної та незалежної країни. Сто днів наші хлопці та дівчата майстерно боронять землю. Нашим завзяттям та волелюбністю захоплюється увесь світ. Українці перетворилися на суперпотужну команду, яка нічого не боїться і впевнено крокує до перемоги. Друга армія світу - бутафорія, а от хоробрістю Збройних Сил України можна лише гордитися.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.
П'ятниця, 3 червня
Як у селі на Волині виживають завдяки бізнесу на огірках. ВІДЕО
У селі Чорниж Колківської громади, крім картоплі та зернових, яких на Волині садять і сіють найбільше, масово вирощують огірки. Теплиці можна побачити чи не біля кожної хати. А пан Володимир погодився показати свій парник зсередини.
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У Луцьку собак вчать ловити злочинців та шукати вибухівку. ВІДЕО
Про легендарного собаку Патрона не чув хіба лінивий. Саме цей джек-рассел-тер’єр став сапером з першого дня повномасштабного вторгнення. Він разом із чернігівськими рятувальниками донині героїчно розміновує території після відходу окупантів. І вже встиг отримати багато престижних нагород. Чимало його друзів-колег є й на Волині.
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За 100 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі, – розвідка Британії
Річ насправді очікувана, адже зло ніколи не переможе добро! До того ж, за нами Бог і правда. А котики зі ЗСУ - справжні супергерої!
На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти
Одна з найкращих новин! 24 населені пункти повністю звільнені від російських окупантів. До того ж, в області починає з’являтися мобільний зв'язок. Дякуємо ЗСУ на цю перемогу!
100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів
І трохи доброго звіту. Ось невеликий список того, що встигли зробити за період повномасштабного вторгнення:
- повністю відновили 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури;
- розмінували 370 населених пунктів;
- відкрили автомобільне сполучення у понад 700 населених пунктах;
- продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;
- українські банки відновили роботу в понад 300 населених пунктах.
Головне – державу вберегти: як лучанин залишив бізнес заради України
Сергій – знаний у Луцьку підприємець. Має власний бізнес. Але війна змусила чоловіка на певний час відмовитися від звичного життя. У перші дні його мобілізували до Національної гвардії України. Бо вважає – спокій і добробут країни перш за все.
А після закінчення війни воїн мріє зібрати усю родину разом та поїхати на відпочинок у наш Крим, Феодосію. І ці плани неодмінно здійсняться!
ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька
Російські окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк. У місто на Луганщині було перекинуто підкріплення – і в результаті бійцям ЗСУ вдалося деокупувати близько 20% території, захопленої ворогами.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.
П'ятниця, 3 червня
Як у селі на Волині виживають завдяки бізнесу на огірках. ВІДЕО
У селі Чорниж Колківської громади, крім картоплі та зернових, яких на Волині садять і сіють найбільше, масово вирощують огірки. Теплиці можна побачити чи не біля кожної хати. А пан Володимир погодився показати свій парник зсередини.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Луцьку собак вчать ловити злочинців та шукати вибухівку. ВІДЕО
Про легендарного собаку Патрона не чув хіба лінивий. Саме цей джек-рассел-тер’єр став сапером з першого дня повномасштабного вторгнення. Він разом із чернігівськими рятувальниками донині героїчно розміновує території після відходу окупантів. І вже встиг отримати багато престижних нагород. Чимало його друзів-колег є й на Волині.
Аби переглянути сюжет про песиків, натисніть на заголовок
За 100 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі, – розвідка Британії
Річ насправді очікувана, адже зло ніколи не переможе добро! До того ж, за нами Бог і правда. А котики зі ЗСУ - справжні супергерої!
На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти
Одна з найкращих новин! 24 населені пункти повністю звільнені від російських окупантів. До того ж, в області починає з’являтися мобільний зв'язок. Дякуємо ЗСУ на цю перемогу!
100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів
І трохи доброго звіту. Ось невеликий список того, що встигли зробити за період повномасштабного вторгнення:
- повністю відновили 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури;
- розмінували 370 населених пунктів;
- відкрили автомобільне сполучення у понад 700 населених пунктах;
- продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;
- українські банки відновили роботу в понад 300 населених пунктах.
Головне – державу вберегти: як лучанин залишив бізнес заради України
Сергій – знаний у Луцьку підприємець. Має власний бізнес. Але війна змусила чоловіка на певний час відмовитися від звичного життя. У перші дні його мобілізували до Національної гвардії України. Бо вважає – спокій і добробут країни перш за все.
А після закінчення війни воїн мріє зібрати усю родину разом та поїхати на відпочинок у наш Крим, Феодосію. І ці плани неодмінно здійсняться!
ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька
Російські окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк. У місто на Луганщині було перекинуто підкріплення – і в результаті бійцям ЗСУ вдалося деокупувати близько 20% території, захопленої ворогами.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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