100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів





Про це під час брифінгу повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, пише



Він також відзвітував про відновлення інфраструктури на звільнених територіях. Так, за словами Тимошенка, протягом повномасштабної війни:



- повністю відновили 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури;

- розмінували 370 населених пунктів;

- відкрили автомобільне сполучення у понад 700 населених пунктах;

- продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;

- українські банки відновили роботу в понад 300 населених пунктах.



Нагадаємо, офіційно



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