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100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів

100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів
За 100 днів війни Сили оборони України звільнили від російських окупантів 1 017 населених пунктів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, пише Бабель.

Він також відзвітував про відновлення інфраструктури на звільнених територіях. Так, за словами Тимошенка, протягом повномасштабної війни:

- повністю відновили 1 194 об’єкти житлової та соціальної інфраструктури;
- розмінували 370 населених пунктів;
- відкрили автомобільне сполучення у понад 700 населених пунктах;
- продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах;
- українські банки відновили роботу в понад 300 населених пунктах.

Нагадаємо, офіційно на Херсонщині вільних від російських окупантів – 24 населені пункти.

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Теги: звільнили з окупації, ЗСУ
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