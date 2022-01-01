У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО

У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО
Від початку повномасштабної війни пацієнтів у Волинській обласній психіатричній лікарні стало більше. Станом на 2 червня у медзакладі зайняті 95% ліжок.

Про це розповіла Суспільному директорка медустанови Людмила Юрко.

Щодня на консультацію до психіатрів в поліклінічне відділення волинської психіатричної лікарні звертається до пів сотні пацієнтів.

Зі слів директорки медзакладу, значною мірою зросла кількість пацієнтів з тривожними та панічними станами, з невротичною стресопохідною патологією. Людмила Юрко каже: пацієнти – різного віку та статі.
У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО

Усього в структурі медзакладу 12 відділень. Зі слів лікарки Світлани Шолохової, у палаті інтенсивної терапії в період спалаху COVID-19 лікували хворих на коронавірус, нині відділення працює для пацієнтів всієї лікарні.

Медикаментами лікарня забезпечена. "З логістикою на початках в нас було трошки складніше. Зараз у нас практично все є: нейролептики, транквілізатори, серцеві препарати, розчини для капання, системи та ліки для невідкладної медичної допомоги", — каже психіатриня Леся Романюк.

Від 24 лютого амбулаторно та у стаціонарі обласної психіатричної лікарні пролікували 215 переселенців, серед них 20 дітей.
У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО

"Дуже багато пацієнтів з ознаками деменції, це як в мешканців Волині, так і в тимчасово переселених українців", — каже керівниця медзакладу Людмила Юрко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, психіатрична лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни
Сьогодні, 14:09
100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів
Сьогодні, 13:56
41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал
Сьогодні, 13:36
На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 11:29
У Луцьку собак вчать ловити злочинців та шукати вибухівку. ВІДЕО У Луцьку собак вчать ловити злочинців та шукати вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Погода у Луцьку на завтра, 3 червня Погода у Луцьку на завтра, 3 червня
02 червень, 20:00
З вересня можуть запрацювати лише школи з бомбосховищами: які є у Луцьку. ВІДЕО З вересня можуть запрацювати лише школи з бомбосховищами: які є у Луцьку. ВІДЕО
02 червень, 19:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
 0
У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни
Сьогодні, 14:09
 0
100 днів оборони: з російської окупації ЗСУ звільнили 1 017 населених пунктів
Сьогодні, 13:56
 0
41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал
Сьогодні, 13:36
 0
На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8