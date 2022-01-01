У волинську психіатричну лікарню щодня надходить до пів сотні звернень. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Юрко.



Щодня на консультацію до психіатрів в поліклінічне відділення волинської психіатричної лікарні звертається до пів сотні пацієнтів.



Зі слів директорки медзакладу, значною мірою зросла кількість пацієнтів з тривожними та панічними станами, з невротичною стресопохідною патологією. Людмила Юрко каже: пацієнти – різного віку та статі.



Усього в структурі медзакладу 12 відділень. Зі слів лікарки Світлани Шолохової, у палаті інтенсивної терапії в період спалаху COVID-19 лікували хворих на коронавірус, нині відділення працює для пацієнтів всієї лікарні.



Медикаментами лікарня забезпечена. "З логістикою на початках в нас було трошки складніше. Зараз у нас практично все є: нейролептики, транквілізатори, серцеві препарати, розчини для капання, системи та ліки для невідкладної медичної допомоги", — каже психіатриня Леся Романюк.



Від 24 лютого амбулаторно та у стаціонарі обласної психіатричної лікарні пролікували 215 переселенців, серед них 20 дітей.



"Дуже багато пацієнтів з ознаками деменції, це як в мешканців Волині, так і в тимчасово переселених українців", — каже керівниця медзакладу Людмила Юрко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни пацієнтів у Волинській обласній психіатричній лікарні стало більше. Станом на 2 червня у медзакладі зайняті 95% ліжок.Про це розповіла Суспільному директорка медустановиЩодня на консультацію до психіатрів в поліклінічне відділення волинської психіатричної лікарні звертається до пів сотні пацієнтів.Зі слів директорки медзакладу, значною мірою зросла кількість пацієнтів з тривожними та панічними станами, з невротичною стресопохідною патологією. Людмила Юрко каже: пацієнти – різного віку та статі.Усього в структурі медзакладу 12 відділень. Зі слів лікарки, у палаті інтенсивної терапії в період спалаху COVID-19 лікували хворих на коронавірус, нині відділення працює для пацієнтів всієї лікарні.Медикаментами лікарня забезпечена. "З логістикою на початках в нас було трошки складніше. Зараз у нас практично все є: нейролептики, транквілізатори, серцеві препарати, розчини для капання, системи та ліки для невідкладної медичної допомоги", — каже психіатриня Леся Романюк.Від 24 лютого амбулаторно та у стаціонарі обласної психіатричної лікарні пролікували 215 переселенців, серед них 20 дітей."Дуже багато пацієнтів з ознаками деменції, це як в мешканців Волині, так і в тимчасово переселених українців", — каже керівниця медзакладу Людмила Юрко.

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