У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни
Сьогодні, 14:09
Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на рішення виконавчого комітету міськради
Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.
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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на рішення виконавчого комітету міськради
Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.
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