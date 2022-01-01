У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни





Про це Олександр Сєнкевич з посиланням на рішення виконавчого комітету міськради



Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.Про це повідомив мер Миколаєваз посиланням на рішення виконавчого комітету міськрадиТакож на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.

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