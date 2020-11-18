41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал
Сьогодні, 13:36
Учора, 2 червня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали у Луцьку 41- річного місцевого жителя. У чоловіка виявили пакунок із речовиною, схожою на альфа PVP.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Згодом, під час огляду мобільного телефону правопорушника, поліцейські встановили координати ще трьох закладок, які в подальшому також вилучили. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 10 тисяч гривень.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Волинянин збував заборонені речовини через власний телеграм-канал. Його робота припинена.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Згодом, під час огляду мобільного телефону правопорушника, поліцейські встановили координати ще трьох закладок, які в подальшому також вилучили. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 10 тисяч гривень.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Волинянин збував заборонені речовини через власний телеграм-канал. Його робота припинена.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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