41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал

41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал
Учора, 2 червня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали у Луцьку 41- річного місцевого жителя. У чоловіка виявили пакунок із речовиною, схожою на альфа PVP.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Згодом, під час огляду мобільного телефону правопорушника, поліцейські встановили координати ще трьох закладок, які в подальшому також вилучили. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 10 тисяч гривень.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Волинянин збував заборонені речовини через власний телеграм-канал. Його робота припинена.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал
41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал
41-річний лучанин збував наркотики через власний телеграм-канал

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Теги: лучанин, наркотики, телеграм-канал
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