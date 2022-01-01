На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти

На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти
Офіційно на Херсонщині вільних від російських окупантів – 24 населені пункти.

Про це повідомляє радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань на сторінці у Facebook.

"В основному вони розташовані з Криворізького напрямку. Ще рано говорити про контрнаступ для звільнення області, але тактичні перемоги ми маємо. І все це ще без техніки від міжнародних партнерів, яка на підході", - написав він.

Також Хлань додав, що в області починає з’являтися "Київстар" і "Водафон".

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Теги: Херсонщина, окупація, звільнили з окупації
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