На Херсонщині звільнили з окупації 24 населені пункти





Про це повідомляє радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань на сторінці у



"В основному вони розташовані з Криворізького напрямку. Ще рано говорити про контрнаступ для звільнення області, але тактичні перемоги ми маємо. І все це ще без техніки від міжнародних партнерів, яка на підході", - написав він.



Також Хлань додав, що в області починає з’являтися "Київстар" і "Водафон".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційно на Херсонщині вільних від російських окупантів – 24 населені пункти.Про це повідомляє радник голови Херсонської обласної радина сторінці у Facebook "В основному вони розташовані з Криворізького напрямку. Ще рано говорити про контрнаступ для звільнення області, але тактичні перемоги ми маємо. І все це ще без техніки від міжнародних партнерів, яка на підході", - написав він.Також Хлань додав, що в області починає з’являтися "Київстар" і "Водафон".

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