«Я магнитики набрал. Они такие путешественники: были в Китае, в Италии, в Париже», – росіяни крадуть усе підряд
Сьогодні, 12:59
Російські окупанти настільки дикі, що крадуть усе підряд – навіть магнітики з холодильників.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Також вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
«Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял», - розповідає російський мародер своєму брату.
Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – всё домой».
Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе «добро» згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.
"Рашист дуже цим переймається. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе", - наголошують в СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Також вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
«Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял», - розповідає російський мародер своєму брату.
Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – всё домой».
Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе «добро» згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.
"Рашист дуже цим переймається. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе", - наголошують в СБУ.
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